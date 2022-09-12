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Владивосток12 сентября 2022 6:45

Виновник ДТП, из-за которого скончались женщина и ее 5-летний сын, арестован в Партизанске

32-летний мужчина сбил маму с ребенком 10 сентября 2022 года
Ростислав САХАЛИНОВ
Скорая приехала очень быстро, но ни мальчика, ни женщину спасти не удалось.

Скорая приехала очень быстро, но ни мальчика, ни женщину спасти не удалось.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В Партизанске суд заключил под стражу предполагаемого виновника смертельного ДТП. Как уже писала «Комсомольская правда – Владивосток», мужчина сбил женщину и ее 5-летнего сына, потому что позволил себе сесть за руль пьяным. Об аресте сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры:

– Исполняющий обязанности прокурора Партизанска Леонид Королев поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя.

Как считают следователи, вечером 10 сентября мужчина наехал на женщину с ребенком. В этот момент они переходили дорогу в участке с зеброй, но без светофора. Дорога была хорошо освещена, так что у водителя был шанс избежать столкновения. Женщина отлетела на несколько метров и скончалась, ребенок умер в машине бригады скорой.

Напомним, у погибшей осталось еще 4 ребенка. Они будут расти с вдовцом семьи.

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