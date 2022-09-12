Виновник ДТП, из-за которого скончались женщина и ее 5-летний сын, арестован в Партизанске

Скорая приехала очень быстро, но ни мальчика, ни женщину спасти не удалось. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В Партизанске суд заключил под стражу предполагаемого виновника смертельного ДТП. Как уже писала «Комсомольская правда – Владивосток», мужчина сбил женщину и ее 5-летнего сына, потому что позволил себе сесть за руль пьяным. Об аресте сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры:

– Исполняющий обязанности прокурора Партизанска Леонид Королев поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя.

Как считают следователи, вечером 10 сентября мужчина наехал на женщину с ребенком. В этот момент они переходили дорогу в участке с зеброй, но без светофора. Дорога была хорошо освещена, так что у водителя был шанс избежать столкновения. Женщина отлетела на несколько метров и скончалась, ребенок умер в машине бригады скорой.

Напомним, у погибшей осталось еще 4 ребенка. Они будут расти с вдовцом семьи.

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