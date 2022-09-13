В ГИБДД раскрыли, каким образом внезапно вспыхнула иномарка во Владивостоке

Возгорание обнаружили днем 11 сентября. Фото: Telegram-канал dpskontrol_125rus

Во Владивостоке полицейские раскрыли причины неожиданного возгорания двух автомобилей. Для тушения в воскресный день, 11 сентября, оперативно прибыли пожарные. Но иномарки вряд ли подлежат восстановлению. Как оказалось, виновником оказался неосторожный пьяный курильщик, сообщили в пресс-службе УМВД Приморья.

Абсурдная история произошла возле многоквартирного дома на Луговой. Причина стара как мир: 23-летний парень подшофе вышел покурить на балкон, а бычок кинул в пластиковую банку, не позаботившись о том, чтобы все потушить. Та начала гореть, в этот момент парень либо намеренно, либо по неосторожности скинул ее с балкона. Точным попаданием по иронии судьбы горящий пластик попал на машину.

Уголовное дело еще не заведено, но, вероятно, ответственность молодому человеку может грозить по статье 168 УК РФ (Уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или иным источником повышенной опасности). Если потеря будет оценена как особо крупная, парню грозит штраф вплоть до миллиона рублей.

Напомним, за инцидентом «Комсомольская правда – Владивосток» следила сразу. О том, как тушили автомобили – в прошлом материале.

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