В сквере Первой маевки во Владивостоке строят видовую площадку

Подрядчик обустраивает пешеходные дорожки и прокладывает сети освещения. Фото: Администрация Владивостока

В приморской столице на улице Калинина специалисты продолжают проводить работы по благоустройству сквера Первой маевки в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». По заказу Дирекции общественных пространств подрядчик обустраивает пешеходные дорожки и прокладывает сети освещения. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владивостока.

Помимо этих работ на территории строят видовую площадку. В будущем она появится в зоне с памятным знаком – камнем, посвященным проведению здесь первой на Дальнем Востоке маевки, которая состоялась 1 мая 1901 года.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Фото: Администрация Владивостока

После завершения всех работ жители и гости Владивостока смогут гулять по комфортной аллее, в которой появится освещение и скамейки. Для отдыхающих с питомцами здесь оборудуют специальную площадку для выгула животных.

Благоустройство планируют закончить в начале октября.

Возле памятного камня простоят видовую площадку. Фото: Администрация Владивостока

Как отметили в пресс-службе мэрии, обновление сквера проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», основная задача которого – преобразить города и поселки, сделать их комфортнее для жителей. Один из показателей эффективности его реализации – заинтересованность людей в принятии решений по вопросам благоустройства. За преображение сквера Первой маевки в 2021 году проголосовали больше трех тысяч приморцев.

В рамках программы в приморской столице также приводят в порядок парк Лазо и сквер на Русской, 46.

Напомним, что владивостокцы могут повлиять на судьбу парка в Снеговой Пади. Городские власти запустили опрос по благоустройству территории, который продлится до 30 сентября. Пройти его можно на сайте.

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