Кишечную палочку обнаружили в продуктах грузинского ресторана во Владивостоке

Заказчику сообщили о нарушениях. Фото: Евгения ГУСЕВА

Болезнетворные бактерии обнаружили специалисты приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора. К экспертам обратились сотрудники кафе грузинской кухни из Владивостока и попросили проверить партию молодого рассольного сыра.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, отобранный молочный продукт пользуется наибольшей популярностью у людей среди остальных видов рассольных грузинский сыров. Произвел его индивидуальный приморский предприниматель.

Лабораторные исследования показали, что в партии находятся бактерии кишечной палочки, что говорит о нарушении температурного режима. Бактерии же могут стать причиной пищевого отравления.

Специалисты Россельхознадзора отметили, что соблюдать температурный режим, начиная от производства, необходимо в любое время года. Если его нарушить, то бактерии начнут активно развиваться, в том числе и зимой.

Результаты исследований сообщили заказчику.

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