Опасную рыбу из Вьетнама завезли в Приморье

Это не первый раз, когда в продуктах из Вьетнама есть нарушения. Фото: Артем КИЛЬКИН

Специалисты приморской межобластной ветеринарной лаборатории исследовали две партии замороженного филе пангасиуса. В рыбе из Вьетнама с общим весом в 50 тонн выявлены многочисленные нарушения. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Как поделились представители ведомства, в продуктах из Вьетнама уже находили вредные вещества, поэтому и решили проверить партию филе пангасиуса. И не зря, исследования показали, что в рыбе в 7,5 раз превыше уровень бактериальной обсемененности, то есть ее можно считать испорченной.

По словам специалистов, продукция нарушает технические регламенты «О безопасности рыбы и рыбной продукции», а также «О безопасности пищевой продукции».

Напомним, что в одной из столовых в Артеме межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора обнаружили опасные бактерии в крабовом салате. В еде находились бактерии золотистого стафилококка и кишечной палочки.

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