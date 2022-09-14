Разлитое масло оставило сотни людей без света в Приморье

Иллюстрация из архива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Крупный пожар, который распространился на 100 квадратных метров в селе Дмитриевка Черниговского района, оставил без электроснабжения 4 населенных пункта, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Как уточнили спасатели, на момент прибытия сотрудников горело трансформаторное масло на электроподстанции. Погибших и пострадавших нет, но причина возгорания еще не известна.

– Всего в тушении было задействовано 2 единицы пожарной техники и 5 человек из числа краевой противопожарной службы, – уточнили в ведомстве.

Энергетики ДРСК устанавливают, что стало причиной пожара. Электричество восстановили оперативно для всех потребителей. Специалисты продолжают работу на местах, сообщили в пресс-службе компании.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 13:30.

– Сегодня утром произошло возгорание трансформатора на подстанции «Дмитриевка», которое было оперативно локализовано пожарным расчетом. В результате технологического нарушения электроснабжение было нарушено у потребителей села Дмитриевка, Меркушевка, Майское и Синий Гай. В 12:24 потребители населённых пунктов были запитаны по резервной схеме. В настоящее время энергетики занимаются ремонтом поврежденного оборудования, – уточнили в пресс-службе ДРСК.

Напомним, ранее во Владивостоке лишь одна сигарета стала причиной возгорания автомобиля. Неосторожный выпивший молодой человек выкунул окурок в пластиковом стакане прямо на иномарку.

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