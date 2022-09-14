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Владивосток14 сентября 2022 5:14

Во Владивостоке стартовала продажа билетов на зимние рейсы до Благовещенска

Сотрудники «Авроры» предупреждают, что количество мест ограничено
Павел САХАРОВСКИЙ
Купить билет можно от двух тысяч рублей.

Купить билет можно от двух тысяч рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В приморской столице стартовала продажа билетов на зимний период на рейсы из Владивостока в Благовещенск. Организовала ее «Аврора» вместе с партнером-оператором авиакомпанией «Якутия».

Как рассказали в пресс-службе «Авроры», рейсы из дальневосточной столицы до Благовещенска на пассажирском самолете Sukhoi Superjet 100 будут выполняться по средам. Старт – 2 ноября.

Авиабилет в одну сторону стоит от двух тысяч рублей. Сотрудники компании предупреждают, что количество мест ограничено.

Напомним, что по словам президента России Владимира Путина, в графике Единой дальневосточной авиакомпании больше 390 маршрутов, в ближайшие годы их количество увеличится до 530. Как отметил глава РФ на пленарном заседании ВЭФ-2022 во Владивостоке, сферу авиаперевозок на Дальнем Востоке ждут обновления.

Также в 2022 году может появиться новый рейс, который свяжет столицу Приморья и Южные Курилы.

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