Во Владивостоке стартовала продажа билетов на зимние рейсы до Благовещенска

Купить билет можно от двух тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В приморской столице стартовала продажа билетов на зимний период на рейсы из Владивостока в Благовещенск. Организовала ее «Аврора» вместе с партнером-оператором авиакомпанией «Якутия».

Как рассказали в пресс-службе «Авроры», рейсы из дальневосточной столицы до Благовещенска на пассажирском самолете Sukhoi Superjet 100 будут выполняться по средам. Старт – 2 ноября.

Авиабилет в одну сторону стоит от двух тысяч рублей. Сотрудники компании предупреждают, что количество мест ограничено.

Напомним, что по словам президента России Владимира Путина, в графике Единой дальневосточной авиакомпании больше 390 маршрутов, в ближайшие годы их количество увеличится до 530. Как отметил глава РФ на пленарном заседании ВЭФ-2022 во Владивостоке, сферу авиаперевозок на Дальнем Востоке ждут обновления.

Также в 2022 году может появиться новый рейс, который свяжет столицу Приморья и Южные Курилы.

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