Количество маршрутов Единой дальневосточной авиакомпании превысит 530

Сферу авиаперевозок ждет перевооружение Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в графике Единой дальневосточной авиакомпании более 390 маршрутов. В ближайшие три года их количество вырастет до 530, сообщил глава России на пленарном заседании ВЭФ-2022 во Владивостоке.

– Мы видим по факту, что эти направления крайне востребованы. Необходимо расширять авиапарк компании, закупать суда малой авиации. Решения принято, попрошу региональное правительство строго выполнять.

По словам президента, сферу авиаперевозок, особенно на Дальнем Востоке, ждет перевооружение. На данный момент все рейсы Единой дальневосточной авиакомпании (на базе АО «Аврора») субсидируются государством. Реализацию программы курирует полномочный представитель президента Юрий Трутнев. Финансирование и дотации для развития межрегиональных маршрутов с Дальнего Востока планируют увеличить в два раза, заявил Владимир Владимирович. План – два миллиона пассажиров к 2025 году.

– В целом в российской отрасли авиаперевозок ожидается переоснащение. Примерно на 500 самолетов отечественного производства сформированы заказы у авиакомпаний, что подстегнет технологическое развитие, – добавил президент.

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