Ночной пожар в частном доме в Уссурийске поднял на уши хозяев

Никто не погиб и не пострадал. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Частный дом загорелся в Уссурийске 13 сентября. Сотрудники МЧС рассказали, что стало причиной пожара.

Как поделились в пресс-службе ведомства, возгорания произошло в 3:44. Уже через четыре минуты пожарные были на месте, к этому моменту из-под кровли здания шел дым. Огонь уничтожил 10 квадратных метров крыши, никто не погиб и не пострадал. Причиной возникновения пламени стало короткое замыкание электропроводки.

В огнетушении участвовали семь человек и две пожарные машины

Напомним, что крупное возгорание на подстанции в селе Дмитриевка оставило без света четыре населенных пункта. Когда пожарные прибыли для тушения огня, горело трансформаторное масло. Никто не погиб и не пострадал, а причины появления пламени неизвестна.

Энергетики ДРСК оперативно вернули электричество и выясняют, из-за чего возник пожар.

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