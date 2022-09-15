Осадки начнутся 17 сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В предстоящие выходные, 17 и 18 сентября, в Приморье ожидается неустойчивая погода. Об этом рассказали синоптики портала «Примпогода».

По прогнозу метеорологов, в субботу, 17 сентября, в южной половине края ожидаются небольшие, а в некоторых районах умеренные дожди. Ночью столбики термометров покажут +10…+15°C, на северо-востоке похолодает до +4…+9°C. Днем в северо-восточной части Приморья воздух прогреется до +23…+26°C, на остальной территории до +16…+22°C.

В ночь на воскресенье, 18 сентября, дожди охватят большую часть Приморья. Столбики термометров повысятся, а днем понизятся на 1-4 градуса.

В приморской столице 17 и 18 сентября ожидается облачность и дождь различной интенсивности при сильном юго-восточном ветре.

В ночь на 17 сентября температура воздуха во Владивостоке достигнет +14…+16°C, а днем +17…+19°C. Ночью следующего числа потеплеет до +16…+18°C, днем – до +21…+23°C.

Напомним, что синоптики рассказали о траектории нового тайфуна MUIFA.

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