Траектория тайфунов. Фото: «Примгидромет».

Приморские синоптики продолжают следить за траекторией движения тайфуна MUIFA. В понедельник, 12 сентября, он вышел в Восточно-Китайское море и продолжает двигаться над его акваторией. Метеорологи рассказали, куда дальше направится вихрь.

Как рассказали специалисты портала «Примгидромет», утром 14 сентября тайфун начал смещаться в сторону севера и северо-запада со скоростью 11-12 километров в час. По прогнозу синоптиков, спустя сутки MUIFA подойдет к побережью Китая в районе Шанхая и продолжит свое движение над восточными провинциями.

К 17 сентября тайфун потеряет свою силу, превратится в тропическую депрессию, выйдет на полуостров Шаньдунь и на синоптических картах не будет просматриваться как самостоятельный вихрь.

По словам метеорологов, 17 и 18 сентября в Приморье пройдут дожди, однако начнутся они не из-за тайфуна. Таким образом MUIFA не повлияет на погоду в крае.

Синоптики также рассказали о новом тайфуне, который зародился в Тихом океане минувшей ночью и получил имя NANMADOL. Утром 14 сентября он начал медленно смещаться в сторону запада и северо-запада.

По словам специалистов, в начале следующей недели тайфун подойдет близко к самому южному острову Японии Кюсю. От этой точки он повернет на северо-восток и будет двигаться над южной частью Японского моря, к середине следующей недели NANMADOL переместится в Тихий океан.

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