На помощь горящей в Приморье фуре примчались две пожарные машины

Кадрами пожара приморцы поделились в социальных сетях. Фото: принтскрин видео.

Пожар произошел на одной из трасс в Приморье. На дороге пламя охватило большегруз.

Как рассказали очевидцы в социальных сетях, у фуры загорелась резина. Огромные клубы черного дыма стремительно поднимались вверх, беспокоя автолюбителей.

По словам приморцев, тушить пламя отправились две пожарные машины: одна приехала из Славянки, вторая – из Барабаша.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Владивостока»в пресс-службе МЧС, причиной пожара стала неисправность механизма торможения, то есть перегрелись колодки.

Напомним, что на прошлой неделе в столице Приморья вспыхнули сразу два автомобиля. Позже сотрудники пресс-службы УМВД раскрыли, что стало причиной появления пожара. Оказалось, что житель дома на Луговой решил покурить на балконе. Молодой человек плохо потушил сигарету, из-за чего загорелась банка, а потом она и вовсе упала на машины.

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