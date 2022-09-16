Деликатес с опасным «сюрпризом» едва не отправился из Приморья в КНР

Исследования проводили сотрудники Приморской межобластной ветеринарной лаборатории. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории обнаружили болезнетворные бактерии в трех партиях морепродуктов. Деликатесы должны были отправить в Республику Корея и КНР. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Как поделились сотрудники ведомства, эксперты отобрали пробы от экспортной партии конечностей краба, общий вес которых достигает 1,4 тонны. Исследования выявили нарушения сразу двух регламентов: «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и «О безопасности пищевой продукции».

В каждой партии варено-мороженных конечностей специалисты обнаружили кишечную палочку. В ведомстве назвали две причины, по которым могли испортиться морепродукты: несоблюдение правил при производстве, хранении или нарушение условий транспортировки.

– После разморозки такой продукции патогенная микрофлора начинает развиваться с большой скоростью. Употребление готовой варено-мороженой продукции в данном случае небезопасно.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в партии молодого рассольного сыра из грузинского ресторана также нашли бактерии кишечной палочки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.