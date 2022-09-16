Первые осенние заморозки ворвутся в Приморье на следующей неделе

Небольшие осадки начнутся в понедельник, 19 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По информации синоптиков портала «Примгидромет», в начале следующей неделе в край может ворваться похолодание. Связано это с циклоном, который начнет смещаться над Охотским морем.

Как рассказали метеорологи, 19 сентября небольшой дождь ожидается на севере Приморья. Ночью столбики термометров покажут до +8…+15°C, а днем от +13°C на севере и до +20°C на юге.

В ночь на вторник, 20 сентября, в крае похолодает до +1…+10°C, на северо-востоке столбики термометров покажут ниже 0°C. Днем температура воздуха будет на 1-3 градуса ниже.

В ночь на среду, 21 сентября, в континентальных районах также не стоит ждать улучшений. В крае похолодает до -6…+1, тепло будет только на побережье, здесь температура воздуха достигнет +2…+9°C. Уже днем ситуация изменится в лучшую сторону. Гребень антициклона уйдет на восток, поэтому столбики термометров покажут до +15…+21°C.

В приморской столице дожди на следующей неделе не ожидаются. Понедельник, 19 сентября, обещает быть прохладным и с сильным северным ветром. Минимальная температура воздуха достигнет +11…+13°C, а максимальная +15…+18°C.

Во вторник, 20 числа, похолодает сильнее: ночь столбики термометров покажут до +6…+8°C, а днем потеплеет до +14…+17°C, ветер постепенно начнет стихать.

К середине недели погодная ситуация во Владивостоке улучшится. Ветер сменит свое направление на юго-западное. Минимальные значения температуры воздуха поднимутся до +7…+9°C, а максимальные – до +16…+20°C.

Напомним, что тайфун MUIFA превратился в активный и обрушит на край дожди 17 сентября. Из-за ухудшений погодных условий в Приморье объявили штормовое предупреждение.

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