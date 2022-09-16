В столице Приморья возле популярного ТЦ рано утром полыхал внедорожник

Тушил пожар пять человек. Фото: принтскрин видео.

Рано утром, 16 сентября, в столице Приморья на открытой парковке загорелся автомобиль. Произошло все возле популярного торгового центра на Черемуховой.

Тревожный сигнал поступил пожарно-спасательной службы в 7:37. Из-под капота машины валили клубы дыма. Предположительно, это был Land Cruiser Prado. Спасатели быстро прибыли на место и потушили внедорожник. Огонь уничтожил около двух квадратных метра. Погибших и пострадавших нет.

Боролись с огнем пять спасателей и одна пожарная машина. Причину пожара и ущерб выясняют эксперты.

Напомним, что на дороге в Приморье неожиданно загорелась фура. Тушить пламя приехали две пожарные машины из Славянки и Барабаша. Как рассказали «Комсомольской правде – Владивосток» в пресс-службе МЧС, причиной возгорания стал перегрев тормозных колодок.

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