Бывший тайфун MUIFA обрушит на Приморье сильные дожди

Во Владивостоке сильные порывы ветра. Фото: Евгения ГУСЕВА

В субботу, 17 сентября, из-за активного циклона (бывший тайфун MUIFA) на Приморье обрушатся дожди. На северо-западе ожидаются очень сильные осадки, в остальных районах послабее. Ветер южный умеренный. Столбики термометров в крае поднимутся до +16...+22°C.

Во Владивостоке облачно, небольшой дождь. Ветер сильный, дует с юга и юго-востока. Температура воздуха в приморской столице достигнет +16...+18°C.

Как рассказали в администрации города, ночные дожди не принесли серьезных разрушений и подтоплений. Вручную и с помощью техники специалисты убирали с дорог и тротуаров грунт и камень на Авроровской, Бестужева, Крыгина, сломанные ветки в Светланском переулке.

В реках Богатая, Объяснения, Песчанка, Пионерская, Седанка, а также в Первой и Второй речке уровень воды находится в норме. С 7:00 16 сентября и до 7:00 17 сентября в приморской столице выпало 40 миллиметров осадков.

В Уссурийске в субботу, 17 числа, облачно, небольшие, а иногда умеренные осадки. Ветер умеренный юго-восточных направлений. Воздух в городе прогреется до +17...+19°C.

В Находке также облачно, временами идет дождь. Ветер восточный и юго-восточный умеренный до сильного. Столбики термометров покажут до +18...+20°C.

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