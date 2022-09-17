Туристы столицы Приморья пополнили свой гардероб, украв вещи с самолета

По дороге из аэропорта нарушителям позвонили сотрудники транспортной полиции. Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

Вместо спокойного отдыха на приморских землях два туриста из Подмосковья пойдут под суд за кражу на борту самолета. Об этом рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО.

Как рассказали представители ведомства, из Подмосковья во Владивосток летели два жителя – один из Химок, второй из Лобни. Но своими же руками они испортили себе отдых. По словам нарушителей, на борту самолета они увидели пакет с двумя спасательными жилетами. Не мешкая, они забрали находку себе, чтобы не тратить деньги на покупку собственной морской «экипировки». Остальные пассажиры в это время спали, поэтому не видели, чем занимались мужчины. Стоят украденные вещи около восьми тысяч рублей.

Жилеты стоят восемь тысяч рублей. Фото: пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

Когда туристы добирались от аэропорта до Владивостока, им позвонили сотрудники транспортной полиции и поинтересовались судьбой жилетов. После этого гости приморской столицы поняли, что лучше добровольно рассказать о нарушении и вернуть украденное имущество.

На жителей Подмосковья завели уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет, но по словам представителей ведомства, но вряд ли грозит туристам.

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