В Приморье продолжают ремонтировать, а также строить новые мосты после тайфуна «Хиннамнор»

Подрядчики восстанавливают мосты в Партизанском районе Приморья. Фото: Диана Шарафулисламова

Тайфун «Хиннамнор» настиг Приморье 6 сентября и натворил немало бед. У людей затопило дома, у кого-то под воду ушел весь урожай, а автомобилисты в соцсетях поделились кадрами размытых дорог. Еще одна проблема, с которой теперь приходится разбираться после непогоды - разрушенные мосты. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко лично проинспектировал ход восстановительных работ в Партизанском районе.

Ремонтные бригады рассредоточены по всем пострадавшим участкам, им помогают флот, МЧС. Подрядчики восстановили объезд моста в селе Новицкое, который полностью разрушен стихией. Следующий шаг - установить водопропускные трубы, сделать насыпь, чтобы проходила любая техника.

- Потребуется около месяца, чтобы установить железный мост и восстановить сообщение по основной дороге. Сейчас необходимо оперативно сделать проект и в начале октября приступить к строительству моста, – подчеркнул глава края.

Также Олег Кожемяко отметил, что на сегодняшний день есть связь со всеми населенными пунктами, а также уже восстановили электроснабжение в селе Свободное. Главная цель - максимально устранить последствия тайфуна до нового года.

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