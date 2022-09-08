После разрушительного тайфуна «Хиннамнор» режим ЧС ввели в шести районах Приморья

Развернуто семь пунктов временного размещенияв Ольгинском, Чугуевском округах и Партизанском районе. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В приморье продолжают ликвидировать последствия разрушительного тайфуна «Хиннамнор», который обрушился на Приморский край 6 сентября. После того как затопило многие поселки и размыло дороги, в крае ввели режим ЧС в Дальнереченском, Шкотовском районах, Находкинском, Партизанском городских округах, Анучинском, Кавалеровском муниципальных округах.

На 8 сентября известно, что подтопило 18 многоквартирных и 85 частных домов, а также 228 придомовых территорий. После страшных наводнений отрезанными от «большого мира» остаются 49 населенных пунктов, повреждено 26 мостов. Более того тайфун оставил более 10 тысяч приморцев без света.

– Развернуто семь пунктов временного размещения в Ольгинском, Чугуевском округах и Партизанском районе, в которых размещено 79 человек, в том числе 17 детей. Люди обеспечены всем необходимым, – рассказали в минГОЧС региона.

Для ликвидации последствий ЧС сформирована группировка людей и техники. Особые усилия брошены на восстановление проездов, ведь именно от этого зависит и ремонт энергоснабжения.

Специалисты уточняют, что там, где вода сходит, они отсыпают размытые участки и делают объезды. По остальным точкам работы возможны только после схода половодья. Для этого привлекли дорожно-строительные компании с тяжелой и специальной техникой.

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