В Большом Камне водитель набросился на пешехода с лопатой

Разъяренный автолюбитель нанес мужчине один удар лопатой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Большом Камне на видео попал очень странный и нелепый случай на дороге. В обзор камеры угодили пешеход с собакой и разъяренный автолюбитель, который набросился на мужчину с лопатой. Приморец нанес удар и направился к машине. Пострадавший в свою очередь не спустил пса с поводка, хотя животное, судя по кадрам, старалось вырваться и защитить хозяина.

Очевидцы предполагают, что все случилось из-за того, что водитель не пропускал владельца пса на пешеходном переходе, а тот сделал ему нелестное замечание. К сожалению, в видеоролике не показывают с чего же начался конфликт, и кто стал его инициатором. Но обе стороны разошлись по своим дорогам.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о еще одном странном случае на дороге. На проезжую часть в Уссурийске вышел подозрительный человек с чем-то, напоминающем оружие. Как выяснилось, «опасной» личность оказался подросток, а в руках у него был игрушечный пистолет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.