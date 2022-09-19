Пригласительные «билеты» на спецоперацию получили жители Владивостока

На приглашениях стоит печать администрации. Фото: telegram-канала @DPS VL

Жителям Владивостока стали поступать листовки с приглашением на участие в специальной военной операции на Украине. Отправитель – администрация приморской столицы.

Информация об этом впервые появилась в социальных сетях. Военкоматы Ленинского и Фрунзенского района во Владивостоке проводят набор для участия в СВО на Украине и приглашают жителей города вступить в добровольческие отряды ТИГР или БАРС.

Согласно контракту, мужчинам в возрасте до 63 обещают зарплату в размере от 220 тысяч рублей, подъемное пособие от губернатора края – 200 тысяч рублей, дополнительные выплаты за уничтожение техники – от 50 до 300 тысяч рублей. Кроме денежного вознаграждения бойцам предоставят статус «Ветеран боевых действий».

На листовке стоит печать администрации приморской столицы, поэтому «Комсомольская правда – Владивосток» связалась с пресс-службой мэрии, чтобы узнать, действительно ли жителям приходят приглашения.

– Рассылка осуществляется мужчинам в возрасте от 25 до 63 лет, отслужившим в армии, пребывающим в запасе и стоящим на учете в военных комиссариатах Владивостока. Решение каждый получивший принимает самостоятельно.

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