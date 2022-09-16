Второй отряд бойцов «Тигр» отправят из Приморья для участия в СВО

Перед отправкой на службу проходят заключительные тренировки. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

В Приморье готовят вторую группу бойцов батальона «Тигр». Добровольцы скоро отправятся на специальную военную операцию по освобождению ДНР и ЛНР. Об этом рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

Уже сейчас проходят заключительные тренировки бойцов перед отправкой на службу. Под руководством опытных инструкторов они готовятся отражать атаки и вести бой. По словам губернатора, такая подготовка показала хорошие результаты. На днях первая группа «Тигра» приняла очередное сражение и отразила боевое нападение при поддержке морской пехоты ТОФ. Как уже писала «КП», одной из первых побед отряда стала ликвидация американского наемника.

– Ребята служат самоотверженно, уже отразили боевое нападение – проводилась разведка боем, дошло до рукопашной. Не дрогнули, отстояли свои позиции, никто не ушел. Командование части за эти бои представит ребят к наградам, – добавил Олег Кожемяко.

По мнению Кожемяко, главная задача – обеспечить новому отряду финансовую поддержку и предоставить нужную экипировку, чтобы бойцы смогли отправиться в части и присоединиться к тем, кто уже сейчас принимает участие в СВО. Из зоны военных действий Олег Николаевич, кстати, вернулся совсем недавно. На фронте его видели уже трижды: в очередной раз губернатор, по его словам, поддерживал бойцов лично.

Напомним, что вступить в добровольческий отряд «Тигр» могут приморцы в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от военных навыков и профессии (будет проведена оплачиваемая подготовка). Так же любой желающий, достигший совершеннолетия, может стать участником волонтерского отряда, который создали в Приморье для гуманитарной миссии на территории Украины.

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