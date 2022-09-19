В Ленинском районе Владивостока модернизировали тепловые сети

На Адмирала Юмашева завершился ремонт теплосетей. Фото: vlc.ru

Бригада МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» закончила реконструкцию тепловых сетей на улице Адмирала Юмашева, 14Г. Здесь не только заменили изношенные трубы, но и построили монолитную теплокамеру и отводящий трубопровод, чтобы грунтовые воды больше не затапливали территорию школы.

По словам директора средней школы №57, раньше двор периодически затапливало, особенно ситуация ухудшалась во время дождей. При реконструкции рабочие это учли. Кстати, во время ремонта заменили 410 метров трубопровода. После окончания работ тепловиками на участке начались гидравлические испытания со стороны «ДГК». В понедельник специалисты начали запуск теплотрассы. Саму же подачу горячей воды осуществляет МУПВ «ВПЭС» совместно с управляющей компанией.

Специалисты заменили больше 400 метров изношенных коммуникаций. Фото: vlc.ru

Как отметили в администрации Владивостока, в ближайшее горячее водоснабжение восстановят по следующим адресам:

Адмирала Юмашева, 8а, 8б, 8в, 14а, 14б, 14в, 12г (шк. № 57), 14г (д/с № 79), 8г (д/с № 114);

Адмирала Кузнецова, 42, 42а, 44, 44а, 46, 48, 50, 52а, 54а, 56а, 45, 47, 52б, 50б, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68а, 66а, 68, 49, 70, 72, 59, 61, 50а (д/с № 124), 54в (с/ш № 66), 46а (д/с № 11), 54в (д/с № 130);

Ладыгина, 4, 5, 9, 9/1.

Что касается благоустройства территории на Адмирала Юмашева, в районе дома 14Б работы закончатся до 30 сентября. Ранее ремонту мешала непогода.

Стоит отметить, что специалисты МУПВ «ВПЭС» сейчас трудятся сразу на нескольких участках. Речь идет об Ивановской, 2, Луговой, 54, 2-я Поселковой, 34; Гульбиновича, 8/1, 8/2 и Фадеева, 6-12. «Комсомольская правда – Владивосток» уже неоднократно писала об изношенности коммунальных сетей в городе. На реконструкцию нужны внушительные деньги и силы, поэтому ремонт проводится поэтапно.

Узнать об отключении горячей воды можно дистанционно:

в чат-боте ВПЭС https://t.me/vpesvl; - на сайте www.vpes.ru в разделе «Отключения»; - по телефону кол-центра 209-9000; - через WhatsApp-приемную по тел. +7 984-199-90-00.

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