После нескольких часов борьбы за жизнь выброшенный на берег под Находкой кит вернулся на глубину

Млекопитающее пробыло на мелководье с 18 августа. Фото: Иван МАКЕЕВ

Огромного кита выбросило на берег в Приморье, в районе мыса Неприступный. Несколько часов он бился за жизнь на мелководье, после чего самостоятельно ушел под воду.

Мормлек оказался на мелководье вечером в воскресенье и до понедельника он пытался самостоятельно вернуться домой. По словам местных жителей, они пытались помочь киту и несколько раз обращались в различные службы. Но ни городские специалисты, ни зоозащитники не могли выручить млекопитающее: для этого не было необходимых сил и средств для спасения, а сам кит очень большой.

Сейчас о судьбе мормлека можно не беспокоиться, он все-таки смог своими силами вернуться под воду. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» в пресс-службе администрации Находки, кита у мыса больше нет. Но в случае необходимости на место отправятся специалисты с квадрокоптером, чтобы выяснить его точное месторасположение.

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