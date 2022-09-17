Плотоядные косатки подплыли близко к отдыхающим в районе поселка Терней

Заметили их на Северо-Западном лежбище у берегов Сихотэ-Алинского заповедника. Фото: Вероника ЛЕЩИНСКАЯ/ пресс-служба Сихотэ-Алинского заповедника.

Плотоядных косаток в акватории на севере Приморья. Мормлеков сняли туристы во время водной прогулки в районе поселка Терней. Как рассказали сотрудники Сихотэ-Алинского заповедника, это второй раз, когда удается наблюдать охоту этих млекопитающих.

Косатки охотились на ларг на Северо-Западном лежбище у берегов Сихотэ-Алинского заповедника, а после подплыли близко к лодке, на которой были отдыхающие, чем вызвали восторг у приморцев. На судне также находились сотрудники Росзаповедцентра Минприроды России, которые курируют все заповедные территории страны.

Как поделилась руководители министерства Дарья Мацук, всего косаток было четыре, причем две из них выглядели совсем юными. Сначала мормлеки охотились возле берега, но из любопытства подплыли очень близко к отдыхающим и проплывали под лодкой.

По словам специалистов Дальневосточного проекта по исследованию косаток, эти плотоядные китообразные часто подплывают к дрейфующим лодкам.

– Смысл таких действий косаток не в том, что им интересна лодка или люди, а в том, что плотоядные косатки пассивно лоцируют потенциальные объекты добычи. То есть, не активно эхолоцируют, а больше слушают внешние звуки, чтобы не выдавать себя эхолокацией, ведь их потенциальная добыча может прекрасно слышать эти щелчки и принять соответствующие меры. Когда они так подплывают на время к лодке, это значит, что они вас проверили, а не кит ли это тут лежит и плещется, – рассказал сотрудник биологического факультета Московского Государственного Университета Иван Федутин.

Сотрудники заповедника добавили, что в мире не было ни одного случая, когда косатка нападала людей в дикой природе.

Плотоядные косатки с 2020 года занесены в Красную книгу России. Отличить от рыбоядных можно не только по предпочтениям в пище, но и по внешнему виду: у первых более широкий и заостренный плавник на спине, а седалищное пятно всегда цельно и заходит дальше вперед.

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