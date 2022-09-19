Больше двух миллионов рублей заплатит подрядчик, не сдавший вовремя детский сад во Владивостоке

Садик открыл свои двери в сентябре 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке завершилось строительство детского сада на Крыгина. Однако подрядчика привлекли к административной ответственности. Как рассказали в пресс-службе приморской прокуратуры, организация нарушила сроки строительства и не сдала объект вовремя.

По словам представителей ведомства, Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа в рамках национального проекта «Демография» заключила муниципальный контракт с ООО «Транстров». Согласного договору подрядчик должен был до декабря 2021 года построить детский сад на Крыгина. На работу выделили больше 109 миллионов рублей.

Сотрудники городской прокуратуры несколько раз посещали строительную площадку и предупреждала компанию о том, что объект надо сдать в назначенный срок. Несмотря на это, условия контракта не были выполнены.

Детский сад открыл свои двери в сентябре 2022 года, а на подрядчика завели дело по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение контрактных обязательств с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства). Теперь компания должна выплатить крупный штраф в размере 2 209 818 рублей.

Кстати, наказание назначили не только подрядчик, но и должностное лицо заказчика. Его привлекли к ответственности по части 4 статьи 7.32 КоАП РФ (изменение условий контракта, если такая возможность не предусмотрена законодательством РФ) и выписали штраф в 20 тысяч рублей.

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