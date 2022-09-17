Во Владивостоке заказчик реконструкции СК «Авангард» заплатит 20 тысяч рублей штрафа

Нарушителя привлекли к административной ответственности. Фото: Администрация Владивостока

Летом 2020 года в приморской столице началась реконструкция спортивного комплекса «Авангард». Краевая прокуратура обнаружила нарушения со стороны заказчика.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, Центр развития физической культуры и массового спорта заключил контракт, согласно которому подрядчик должен выполнить строительно-монтажные работы в СК «Авангард». На обновление выделили 190 миллионов рублей, а закончить все должны были до июня 2021 года.

Позже заказчик и подрядчик заключили шесть соглашений к контракту, из-за чего менялись сроки выполнения реконструкции и стоимость. Таким образом заказчик нарушил административный кодекс, согласно которому нельзя менять условия контракта и увеличивать время выполнения работ больше чем на 30%.

Прокуратура завела на директора муниципального учреждения дела по части 4 статьи 7.32 КоАП РФ (изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок). Теперь заказчик должен заплатить штраф, сумма которого составляет 20 тысяч рублей.

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