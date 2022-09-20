Иллюстрация из архива КП. Фото: Олег УКЛАДОВ

Владивосток во многом развивается благодаря инвестиционному климату. Среди многих объектов, построенных за счет «крупных» акционеров, небезызвестное казино Tigre de Cristal. У комплекса уйма владельцев. Судя по сообщениям иностранных СМИ, конечный бенефициар игорного дома-курорта передал контроль над ним кредиторам из-за займа в размере 51 миллиона долларов. Подробности – в материале «КП».

LET Group Holdings Limited, ранее известная как Suncity Group, объявила в понедельник, 19 сентября, что она заключила кредитную линию с четырьмя независимыми сторонними кредиторами на упомянутую сумму. Использовать займ будут для расчета по векселю [обязательство перед должником - прим.], просроченному еще в августе 2022 года. Иностранные СМИ добавляют, что в компании за этот период случился дефолт, но финансовые детали этого вопроса неизвестны.

По иронии как залог американские кредиторы получат более 3,1 миллиона акций «дочки» крупного конгломерата – Summit Ascent Holdings. Последняя является контролирующим акционером Oriental Regent Ltd – здесь ниточки приводят нас к приморскому казино, которым и владеет компания. Получается, что акции российского курорта выступили как поручительство.

В пресс-службе МИД во Владивостоке подчеркнули, что Tigre de Cristal, вероятно, осталось одним из основных источников дохода LET Group. Во Вьетнаме (там вторая половина ресурсов компании) международный гигант в сфере азартных игр развивается крайне медленно.

Использование активов как залога, стоит отметить, – нормальная практика для крупного бизнеса. Тем не менее, если бенефициар не сможет рассчитаться с долгами, жемчужине бухты Муравьиной – игорному дому Tigre de Cristal – придется столкнуться с рядом финансовых и управленческих проблем.

Напомним, игорная зона «Приморье» планирует расширяться. В бухте Муравьиной появятся отели и туристический комплекс.

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