Богатейший латифундист страны, экс-губернатор Кубани Ткачев хочет плотно осесть в Приморье

Макет будущего «Диснейленда». Фото: Руслан НОВИКОВ

Еще в 2021 году группа компаний Mantera сообщила, что вложит в развитие туризма на Дальнем Востоке 38 млрд. Тогда-то и появились первые соглашения о строительстве первого тематического парка развлечений и курортно-гостиничного комплекса «Парк Русский». Его территория обещала быть огромной – более 50 гектаров. В основе проекта лежит концепция известного «Сочи Парка», входящего в топ-25 лучших парков Европы. На полях ВЭФ, в павильоне Приморского края, «Комсомольская правда – Владивосток» обнаружила новый макет-план парка-мечты.

«Парк Русский» или «Русский парк» – пока только рабочее название для аналога кубанской мекки аттракционов. Иронично, что инвестиционный интерес подрядчика вызвали два региона страны, где есть легальные игорные зоны (вторая – как раз таки сочинская «Красная Поляна», где Mantera уже владеет горнолыжным курортом и всячески развивает зону).

Территория парка займет больше 50 гектаров. Фото: Руслан НОВИКОВ

Амбиции проекта в Приморье огромны. Директор по развитию игорной зоны «Красная поляна» Дмитрий Анфиногенов, сообщил, что парк во Владивостоке станет восточным «Диснейлендом». В общем, импортозамещение как оно есть.

Что же будет в этом уникальном парке, который должен стать центром притяжения и местных, и иностранцев? Давайте заглянем в техническое описание проекта, которое выглядит многообещающе. В состав объектов парка будет входить гостинично-административный комплекс, сам парк, места активного отдыха, аквапарк, семейный развлекательный центр и, конечно же, парковочные места. На все это в 2021 году компания планировала выделить 15 млрд и еще 23 – на гольф-клуб мирового уровня и казино.

Помимо этого, рукой подрядчика может появиться пятизвездочный отель с казино за 14,5 миллиарда рублей в ТРК «Приморье» (она, напомним, в бухте Муравьиной). Еще 2,3 миллиарда рублей предусмотрено на апарт-отель (кампус) для сотрудников игорной зоны. Видимо, Mantera Group хочет осесть на Дальнем Востоке. Сама компания, согласно ЕГРЮЛ, является активом Романа Баталова, зятя небезызвестного бывшего губернатора Кубани Александра Ткачева. Последний не ушел на пенсию после долгоиграющей политической карьеры и стал одним из богатейших латифундистов (владельцев сельских угодий) страны.

План пятизвездочного отеля. Фото: Руслан НОВИКОВ

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала про «Парк Русский». Тогда выяснилось, что проект будет учитывать климатические особенности края и сможет радовать посетителей круглый год. 70 процентов аттракционов будут расположены под крышей; и всего 30 – под открытым небом.

К слову, наши коллеги из «КП – Кубань» писали о том, что аналог сочинской достопримечательности бывший губернатор региона Александр Ткачев планирует построить не только во Владивостоке, но и в Ялте. Такое соглашение он подписал с властями Крыма в июне прошлого года на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Подробнее о карьере чиновника на посту и резонансных историях, связанных с этой персоной – в отдельном материале «КП».

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