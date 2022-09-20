Рухнувшее дерево во Владивостоке продавило две машины в жилом дворе

Фото: Telegram-канал Нновый Владивосток

Во Владивостоке на Иртышской произошло казусное ЧП. Иронизировать здесь, конечно, не над чем: двум хозяева автомобилей придется знатно потратиться на ремонт. Ветки ивы, до которых никому не было дела, включая управляющую компанию, продавили крышу Toyota Prius и Corolla. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

Жители заметили это во вторник, 20 сентября. Все произошло на Иртышской, 30. Ствол дерева серьезно повредил крышу и лобовое стекло старенькой «Короллы», пострадал и красный Prius. Вероятно, ива обрушилась на авто из-за стихийного ветра, бушевавшего во Владивостоке вечером накануне, 19 сентября.

Территорию дома обслуживает товарищество собственников жилья. Жители утверждают, что свои обязательства организация не выполнила. Напомним, два года назад бетонная плита, упавшая с дома, разгромила легковушку на Нейбута. Мужчина смог получить компенсацию только в 2022 году.

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