«Металлург» всухую обыграл приморский «Адмирал», взяв четвертую подряд победу

Фото: пресс-служба ХК «Адмирал»

Почти три тысячи зрителей собрались на стадионе «Фетисов-Арены» во Владивостоке и следили за тяжелым противостоянием «Адмирала» и «Металлурга» накануне, 19 сентября. Закончился матч со счетом 2:0 в пользу «магнитки». «Морякам» нужно собраться, чтобы дать реванш 21 сентября, рассказали в пресс-службе ХК «Адмирал».

Первый период был непростым испытанием для приморцев. Уже на третьей минуте за задержку соперника удалили Александра Шевченко. Гости оправдали звание финалиста, шайба дважды пронзила ворота «Адмирала». Первым отличился Егор Яковлев, забив на пятой минуте с передачи Брендона Лайпсика и Джоша Карри.

Через десять минут ситуация повторилась. Снова удаление игрока из приморской команды, и снова шайба «Металлурга». Удвоил преимущество гостей Денис Зернов с передач Никиты Коростелева и Семена Кошелева. Хоккеисты ушли на перерыв со счетом 0:2 в пользу «магнитки».

Второй и третий период прошел без изменений. «Моряки» собрались, но пробить ворота Василия Кошечкина, так и не удалось.

Главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев прокомментировал игру:

–Плохое начало с нашей стороны. Серийные удаления нас надломили. Нельзя удаляться серийно, за что и поплатились. Потому вернулись в игру, игра носила равный характер. Второй период хороший в нашем исполнении. На гол мы наработали, но вратарь соперника хорошо отыграл. Ничего не смогли подъесть на пятке, не смогли его переиграть, – сказал Леонид Тамбиев.

«Металлург» набрал 12 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» с девятью очками идет на четвертой позиции. Фанаты расстроились, приморцы прервали серию побед из трех матчей. Однако еще есть шанс дать реванш уже в среду, 21 сентября на «Фетисов-Арене»

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» сообщала, что «Адмирал» обыграл «Куньлунь» со счетом 3:1. Во время матча приморские хоккеисты «наваляли» китайской команде по всем фронтам.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.