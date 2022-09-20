«Киты» приплыли в легендарный сквер на Второй Речке во Владивостоке

Проект обновленного места отдыха. Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока.

Сквер на улице Русской, 46, во Владивостоке уже совсем скоро преобразится. Популярную и любимую многими территорию облагораживают по нацпроекту «Жилье и городская среда». На смену массивной фигуре кита, которая раньше украшала пространство, «приплыли» более мелкие «мормлеки». Их планируется инкрустировать в покрытие дорожек.

Подрядчики уже проделали большую работу по благоустройству территории. Здесь установили фонари, почти доделали пешеходные дорожки. Сейчас рабочие монтируют новые скамейки и урны, а также приступили к украшению покрытия центральной площадки фигурами китов. Именно за такой вариант декора в сквере проголосовали больше 2000 жителей столицы Приморья.

Память о ките в сквере решили оставить местные жители. Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока.

– Горожане переживали, что после демонтажа скульптуры кита, который был здесь установлен в конце 90-х – начале 2000-х годов, в сквере не останется отсылки к истории. Поэтому мы провели голосование, по результатам которого было принято решение инкрустировать изображения плывущих китов в покрытие. Дополнительно мы обязательно установим информационный стенд, на котором, в том числе будет информация об истории сквера, – рассказал и.о. руководителя Дирекции общественных пространств Владивостока Артур Шибаров.

Изображения китов инкрустируют в покрытие. Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока.

В ближайшее время специалисты смонтируют в центральной части сквера теневой навес. Закончить основные работы планируется в начале октября. Напомним, по нацпроекту «Жилье и городская среда» во Владивостоке также благоустраивают Некрасовский сквер, преображают один из старейших парков – имени Сергея Лазо на Санаторной и сквер Первой Маевки на Калинина.

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