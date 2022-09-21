Столбики термометров в Приморье опустились до +1°C

В течение дня воздух в крае прогреется до +23°C. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 21 сентября, в Приморье осадки не ожидаются. Ветер в крае умеренный южных направлений, а воздух прогреется до +16…+23°C.

Во Владивостоке малооблачно, дожди на приморскую столицу не обрушатся. Порывы ветра умеренные. Утром столбики термометров достигают +7…+9°C, но позже поднимутся до +17…+19°C.

В Уссурийске малооблачно и без осадков, ветер южный умеренный. Утром до +1…+3°C, затем потеплеет до +18…+20°C.

В Находке без осадков, переменная облачность, порывы южного ветра слабые, во второй половине дня усилятся. Утром прохладно, до +3…+5°C, позднее воздух прогреется до +18…+20°C.

Напомним, что приморские синоптики озвучили прогноз погоды на предстоящий октябрь 2022 года. По информации метеорологов, средняя температура воздуха в крае достигнет +3…+8°C, на южном побережье +10°C.

Количество осадков в следующем месяце окажется близко к средним многолетним значениям, и только на севере края превысит их.

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