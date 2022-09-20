Погода на октябрь 2022 года в Приморье: метеорологи ответили, стоит ли готовиться к сильным холодам

Температура воздуха в крае не отклонится от нормы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сентябрь 2022 года выдался достаточно непростым для жителей Приморья. Тайфун Hinnamnor принес много несчастий людям, смыл дороги и мосты. А после него на территорию края ворвался активный циклон – бывший тайфун MUIFA, обрушивший на край дожди. Синоптики портала «Примгидромет» рассказали, каким ожидается октябрь 2022 года.

МНОГО ОСАДКОВ?

Как рассказали метеорологи, температура воздуха в октябре 2022 года окажется близка к средним многолетним значениям. Столбики термометров поднимутся до +3…+8°С, на южном побережье – до +10°С.

Количество осадков в октябре 2022 года также окажется близко к среднем многолетним значениям, и только на севере Приморье превысит их.

Схема того, какой будет погода в марте 2022 года. Фото: «Примгидромет».

ПЕРВЫЕ ЗАМОРОЗКИ

А теперь вспомним, какой была погода в октябре 2021 года. По словам специалистов, температура воздуха в Приморье не была аномальной. В среднем за месяц столбики термометров показывали до +3…+8°С, на южном побережье – до +10…+11°С. В некоторых южных районах температурные показатели превышали средние многолетние значения на 1,5-1,7°С.

В первой декаде октября 2021 года не наблюдались отклонения от температурных норм, вторая оказалась холоднее на 1-2 градуса, а третья – более теплой на 2-4 градуса.

По ночам в первой половине месяца воздух прогревался до +4…+9°С, на южном побережье – до +9…+14°С, иногда температура воздуха падала до -5…0°С. Во второй половине царствовали отрицательные температуры воздуха до -2…-7°С, только на южном побережье сохранялись плюсовые значения до +1…+6°С.

Во Владивостоке первые заморозки при значениях температуры в -1°С зафиксировали 17 октября.

Днем в первой половине октября 2021 года воздух прогревался до +13…+18°С, иногда до +21°С. Во второй половине месяца резко похолодало. В период 16-20 октября столбики термометров не превышали +3…+8°С, а в дальнейшем начали показывать до +11…+18°С.

ДЕФИЦИТ И ИЗБЫТОК ОСАДКОВ

Количество выпавших дождей оказалось ниже среднего многолетнего количества, всего 18-40 миллиметров. В центральных, западных и южных районах выпало 46-80 миллиметров (близко к норме), избыток осадков наблюдался только в Партизанском районе – 93 миллиметра.

Первая декада октября 2021 года оказалась влажной, в Приморье обрушилось 30-52 миллиметра осадков, а в Партизанске 72 миллиметра. Во второй и третьей декаде синоптики зафиксировали дефицит дождей – 0-11 миллиметров, и только на юго-востоке края выпало от 19 до 21 миллиметра.

В первой половине месяца в основном шли дожди. В период 16-17 и 19 октября в Приморье ворвались осадки в виде снега, в том числе и мокрого. В центральных и восточных районах высота снежного покрова достигала 1-7 сантиметров.

ЦИКЛОНЫ И ПОЖАРЫ

В периоды с 12 по 16 октября 2021 года в Ольгинском районе и с 22 по 31 число в южной половине и в Тернейском районе наблюдался высокий класс пожароопасности. Ветер усиливался в течение 8 дней.

Тропические циклоны на акваторию Японского моря и на территорию Приморья не выходили.

На реках края не отмечались значительные подъемы уровня воды, выход из берегов и неблагоприятные явления.

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