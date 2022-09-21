В Приморье командование ТОФ объявило повышенную штормовую готовность из-за тайфуна Nanmadol

Тайфун не повлиял на поставленные перед моряками задачи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за тайфуна Nanmadol Тихоокеанский флот повысил штормовую готовность в пунктах своего базирования в Японском море, а также на маршрутах перехода кораблей.

Как рассказали в пресс-службе ТОФ, во многих районах готовность достигает третьего уровня, а в других повышена до второго. Из-за тайфуна кораблям пришлось скорректировать свои планы, и часть из них укрыта в безопасных районах якорных стоянок. Однако циклон не повлиял на задачи, которые стоят перед судами.

Штормовая готовность третьего уровня объявляется тогда, когда порывы ветра достигают 12-17 метров в секунду, а вторая, когда они усиливаются до 17-24 метров в секунду.

Экипажи кораблей круглосуточно следят за гидрометеорологической обстановкой и развитием тайфуна. После того, как Nanmadol пройдет, моряки вернутся к стандартному режиму работы.

Напомним, что тайфун Nanmadol зародился в Тихом океане ночью 13 сентября. На следующий день он начал медленно перемещаться в сторону запада и северо-запада.

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