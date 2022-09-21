Тысячи жителей Владивостока остались без горячей воды до 26 сентября

Горячей воды нет у жителей Первореченского и Советского районов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморской столице проходит последний этап летне-осенних гидравлических испытаний. Как сообщили в пресс-службе АО «ДГК», без горячего водоснабжения остались жители Первореченского и Советского районов.

Отключения начались 19 сентября, а завершатся 26 числа. Специалисты опубликовали список адресов, по которым отсутствует горячая вода:

100-летия Владивостока 7, 7а, 9, 9а, 14, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 29а, 30, 30а, 30б, 30в, 30д, 30у, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 34а, 35, 36, 36б, 37, 37а, 38, 39, 39а, 40, 40а, 41, 42, 43, 43а, 44, 44а, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 54а, 55, 56, 58, 60, 60а, 62, 64, 64а, 64б, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 84а, 88, 90, 92, 98а, 100а, 100в, 102, 103; 104, 106, 106а, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 120, 120а, 121, 123, 124, 125, 125а, 126, 128, 128а, 129, 130, 130а, 131, 133, 133а, 133в, 134, 135, 136, 137, 137а, 139, 141, 143, 145, 145а, 147, 148, 148/1, 148/2, 148/3, 149, 151, 153;

Адмирала Горшкова 2, 3, 4, 20, 22, 24, 26, 26а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 53, 79, 83, 85;

Адмирала Смирнова 2, 8, 10, 14, 16, 18, 26;

Анны Щетининой 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39;

Багратиона 4, 6, 6а, 8;

Бородинская 4а,7, 9, 9а, 11, 12, 13, 15, 15б, 17, 18, 19;23, 25, 27, 29, 31, 33, 37/3, 39, 41а, 43, 45, 47;

Волховская 2, 4, 5, 10, 22, 27, 31;

Вострецова 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6в, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 9, 10, 10б, 10в, 11, 12, 13, 15, 15а, 19;

Гамарника 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 11, 12, 12а, 12б, 13, 13а, 14б, 15, 16, 17, 18в, 19, 19у, 21, 22, 23, 24, 24а, 24б, 24в, 26, 26а;

Героев Варяга 2, 2/2, 2в, 4, 4/2, 5, 6, 7, 8, 8/2, 10, 10а, 11;

Давыдова 4, 5, 6, 6а, 7, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 22а, 22б, 24, 28, 28а, 28б, 28в, 29, 29а, 3, 30, 30а, 31а, 32, 33а, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 42а, 100у;

Днепровская 1, 2а, 3, 7, 7у, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 22а, 22у, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 43, 45, 47, 47а, 5, 51, 55, 55/0;

Днепровский 1, 2, 3а, 4, 5/1, 7;

Енисейская 1, 1у, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 23д, 24;

Завойко 2, 4, 4а, 6, 8;

Ильичева 3, 3а, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18г, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32;

Иртышская 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 18, 20, 22, 26, 26а, 26б, 28а, 30а, 32, 32/2, 32/3, 32/4, 32а, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40, 40/1, 40/2, 42, 48, 50;

Камская 5, 5а;

Камский 1, 2, 5, 6, 6/1, 6/2, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

Карбышева 6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 42у, 44, 46, 46а, 48, 50, 50/1, 50/2, 52, 54;

Кирова 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 14/1, 14/2, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19/1, 19/2, 20, 20а, 21/1, 21/2, 22, 22а, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 45, 48, 49, 50, 52, 54, 56а, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 93, 112;

Колесника 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 9;

Корнилова 1, 3, 5, 8, 8у, 14, 15, 15а, 17, 19, 21, 23;

Кутузова 3, 3а, 4, 5, 5а, 5б, 5в, 6, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 10;

Лесная 1в;

Магнитогорская 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11у, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;

Нахимова 2, 3, 4, 5, 6, 18;

Невская 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 24, 33;

Овчинникова 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34а, 34у;

Печорская 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10;

Постышева 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43у, 45, 47, 49;

Русская 2а, 2д, 5, 7, 9, 9б, 11, 11а, 15, 17а, 19в, 25, 27, 27а, 29, 33, 35, 37, 39, 39а, 40, 41в, 43, 45, 46б, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 51в, 52, 53, 53а, 53б, 53д, 54, 54а, 55, 55а, 55а/0, 56, 57, 57а, 57б, 57г, 57ж, 57к, 57л, 57м, 57н, 57р, 57т, 57ф, 58, 58а, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59г, 60, 60а, 61, 61в, 62, 63, 63а, 64, 65/3, 65а, 66, 67/1, 67/2, 68/1, 68а, 69, 70, 70а, 71, 72, 72а, 72в, 73, 73а, 73б, 73ж, 74, 74а, 74б, 75, 76, 76а, 76б, 77, 78, 78а, 79, 80/2, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 87а, 88, 88а, 90, 92, 94, 94а, 97, 98, 98а, 99, 100;

Татарская 5, 6;

Тухачевского 24, 26, 28, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72;

Узбекская 14, 15;

Ульяновская 4, 4а, 6, 8, 10, 12;

Уральская 6;

Фирсова 2, 2а, 4, 4а, 6, 8б;

Чапаева 2, 4, 5, 8, 12, 14, 16, 24, 26;

Чкалова 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 30;

Шошина 3, 3у, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 17б, 19, 19в, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;

Южно-Уральская 4, 5, 6, 8, 10а, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25/10, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Как рассказали в пресс-службе МУПВ «ВПЭС» корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток», за время гидравлических испытаний обнаружили шесть порывов на теплосетях «ВПЭС»: 40 лет ВЛКСМ, 21; Героев Хасана, 22; Народный проспект, 55; Посьетская, 21; Спортивная, 3; Часовитина, 5.

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