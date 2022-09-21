Агрессивный таксист из Приморья угрожал пассажирке пистолетом

Девушка успела сфотографировать автомобиль, на котором был тот самый водитель. Фото: mark2_che

Жительнице Уссурийска угрожал пистолетом иностранный таксист. Для каких целей мужчина возит в салоне авто оружие, пока не ясно. Объяснение этому будет искать полиция, девушка уже написала заявление на агрессивного гостя из-за рубежа. О произошедшей ситуации приморчанка рассказала в социальных сетях.

Что стало причиной такого поведения, и был ли между водителем и пассажиркой конфликт, девушка не поделилась. Известно лишь то, что вооруженный водитель работает в сети такси «Удача». Владельцев сети девушка просит тщательнее «проверять сотрудников на адекватность». В компании журналисту «Комсомолки» сказали, что могут предоставить комментарий по этому поводу лишь в течение трех рабочих дней.

На ситуацию обратила внимание и правоохранители – в пресс-службе городской полиции отметили, что уже начали разбираться в инциденте:

– Сотрудники отдела МВД России по Уссурийску задержали водителя таксомоторной компании, на которого в одной из социальных сетей пожаловалась клиентка. Мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Сейчас полицейские выясняют все детали, уже после будет принято обоснованное решение по описанному выше случаю.

В социальных сетях активно комментируют это происшествие. Некоторые жители Уссурийска не удивлены, что инцидент произошел именно в этой сети такси и делятся своим опытом неприятных поездок.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала о другом инциденте с таксистом в Приморье. Тогда мужчина избил пассажирку резиновой палкой.

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