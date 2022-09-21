В некоторых районах столбики термометров опустятся до +2°C. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приморские синоптики озвучили прогноз на предстоящие выходные. По информации метеорологов портала «Примгидромет», на погоду в крае повлияет китайский циклон.

В ночь на субботу, 24 сентября, циклон, который движется с Китая на Хабаровский край, вызовет на большей территории края дожди различной интенсивности. Столбики термометров покажут до +6…+13°C. Днем часть осадков прекратится, останется лишь в центральных районах. В некоторых районах усилится западный ветер. Потеплеет до +17…+22°C, на севере будет прохладнее – до +14…+16°C.

В воскресенье из-за антициклона в Приморье ожидается солнечная и спокойная погода. В ночь на 25 сентября в континентальных районах похолодает до +2…+8°C, на побережье – до +9…+13°C. Во второй половине дня столбики термометров поднимутся до +17…+25°C.

В приморской столице небольшие осадки ожидаются в ночь на 24 сентября при температуре воздуха в +10…+12°C. Утром задует умеренный до сильного ветер с порывами в 15-20 метров в секунду. Днем осадки прекратятся, во Владивостоке потеплеет до +18…+20°C.

В ночь на 25 сентября дожди не предвидятся, день обещает быть ясным. Температура воздуха останется такой же, как и в субботу.

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