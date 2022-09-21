Ни водителя, ни пожарных: полыхающий внедорожник обнаружили жители Приморья на дороге

ЧП произошло на трассе Каменка – Пластун. Фото: принтскрин видео.

Горящий внедорожник, оставленный на дороге, заметили приморские автолюбители. По словам очевидцев, транспортное средство полыхает на трассе Каменка – Пластун.

Видео горящей машины появились в социальных сетях. На кадрах огромные клубы едкого дыма устремляются вверх, пока пламя продолжает сжигать автомобиль.

– А он взорвался уже? Фары горят. Даже если кто-то есть, то уже все, – рассказывает оператор.

Рядом с автомобилем нет ни пожарных машин, ни хозяина. Где водитель пылающего внедорожник, неизвестно.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с пресс-службой МЧС Приморья. Редакции ответили, что сообщения о возгорании на этой трассе в пожарную охрану не поступали.

Напомним, что на прошлой неделе возле популярного торгового центра во Владивостоке горел автомобиль. Спасателям удалось потушить машину, но огонь успел повредить два квадратных метра.

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