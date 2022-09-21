Вместо грунтовых дорог на острове Русский появятся два километра асфальта

Подрядчиком стала компания «ИнвестСтройТорг». Фото: Администрация Владивостока

Несколько лет жители острова Русский и его гости были вынуждены добираться до поселков по грунтовым дорогам. К концу этого строительного сезона здесь появится больше двух километров заасфальтированной дороги. Как рассказали в пресс-службе администрации Владивостока, подрядчик уже проводит земляные работы.

Асфальтированием дороги занимается компания «ИнвестСтройТорг». Подрядчику необходимо не только уложить дорожное покрытие, но и провести монтаж барьерного ограждения на опасных зонах.

Новый асфальт уложат на двух участках: со стороны Ворошиловской батареи и со стороны Экипажного.

Специалистам предстоит не только обновить асфальт. Фото: Администрация Владивостока

– В этом году заасфальтируем здесь более двух километров дороги. Чтобы от Университетского проспекта до Экипажного полностью была асфальтированная дорога, останется провести ремонт последнего участка протяженностью около километра. Эти работы планируется включить в план мероприятий на следующий год, – рассказали в управлении дорог администрации Владивостока.

Завершить работы планируют в ноябре.

Благоустройство дороги на острове Русский началось после рабочей поездки главы Приморья Олега Кожемяко и мэра Владивостока Константина Шестакова, во время которой они обсудили план работ. Идею поддержал и полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Работы планируют завершить к концу строительного сезона. Фото: Администрация Владивостока

В прошлом году приморской столице выделили дополнительные средства для обновления первого участка. Тогда специалисты заасфальтировали 1,3 километра дороги от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи.

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