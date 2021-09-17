В выходные на острове Русский начнется ремонт дороги

Программа по благоустройству острова Русский рассчитана на несколько лет. Фото: Милана СОКОЛ

В предстоящие выходные, 18 и 19 сентября, на острове Русский во Владивостоке начнется ремонт дороги. Специалистам предстоит заасфальтировать грунтовый участок от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи, общей протяженностью 1200 метров.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», проект по благоустройству острова Русский рассчитан на несколько лет. За это время планируется заасфальтировать все грунтовые дороги. В выходные начнется первый этап работ. Как отмечает пресс-служба администрации Владивостока, постепенно планируется заасфальтировать все дороги к поселкам.

– Работы проведут благодаря поддержке полпреда Юрия Трутнева и губернатора Олега Кожемяко. Краевой столице на эти цели выделили дополнительные средства. Глава города Константин Шестаков поручил оперативно подготовить всю документацию и провести уже в этом году работы на первом участке, от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи. По итогам открытого электронного аукциона был определен подрядчик, которые и приступает к работам. Завершить ремонт должны до конца октября, – рассказал заместитель главы города – руководитель управления дорог и благоустройства Николай Зайцев.

Подрядчики сейчас готовят технику и материалы, чтобы приступить к комплексному ремонту дороги на Русском. Сначала рабочим предстоит заменить слабый грунт, смонтировать перепускные трубы, сделать кюветы и подготовить основание дороги, и только после этого уложить два слоя асфальта. Когда основные работы завершатся, на участке нанесут разметку, установят знаки и барьерные ограждения – в местах, где это необходимо.

По планам первый этап работ закончится осенью, зимой же специалистам предстоит подготовить проектно-сметную документацию для ремонта дороги к Экипажному. Далее новый асфальт появится на пути к Подножью и Рынде.

Стоит отметить, что в этом году на острове Русский уже отремонтировали участок дороги, ведущий к океанариуму, а также отрезок пути в районе поворота на Поспелово. Также сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» провели восстановительный ремонт на Университетском проспекте.

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