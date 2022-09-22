Хлынувший из-под земли поток воды затопил дорогу во Владивостоке

Произошло все на Некрасовской, 94. Фото: принтскрин видео.

В ночь на 22 сентября на одной из улиц во Владивостоке произошло ЧП. Из-под земли хлынул фонтан вода.

Кадры происшествия появились в социальных сетях. Как рассказали очевидцы, произошло все на Некрасовской, 94. Струи воды хоть и не высокие, но топят дорогу.

– Шикарно бьет, – пишут приморцы в комментариях.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с пресс-службой АО «ДГК», чтобы узнать, почему же в городе «появился» еще один фонтан. Как рассказали редакции, ЧП произошло во время гидравлических испытаний, и энергетики ремонтируют магистральные теплосети, устраняя неполадку.

– У жителей и так не было горячей воды, так как проходят гидравлические испытания, поэтому частично горячая вода уже была отключена.

В комментариях жители города также писали, что в домах на Кирова, 20 и 29, нет воды ни горячей, ни холодной. Специалисты «ДГК» рассказали, что ГВС временно ограничили из-за гидравлических испытаний и возобновят 26 сентября. По информации «Примводоканала», ХВС вернется 22 сентября в 22:00.

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