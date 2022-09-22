В Дальнегорске водитель пойдет под суд из-за необычного груза в багажнике

Владелец авто заявил, что нашел наркотики в лесу. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Казалось бы, привычная картина – ДПС останавливает машину, чтобы проверить документы. И в этот раз все было бы в порядке, не попытайся водитель в Дальнегорске спрятать внутри три килограмма конопли. Приморца задержали и завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В районе проспекта 50-летия Октября в Дальнегорске инспекторы остановили Mitsubishi Pajero для стандартной проверки. За рулем был 25-летний мужчина, в багажнике у которого нашли подозрительные растения. Экспертиза показала неутешительный итог: водитель перевозил три килограмма маньчжурской конопли.

На вопросы, как наркотики вообще оказались у приморца, тот начал говорить, мол, он гулял по лесу и именно там нашел дикорастущую коноплю. Недолго думая, он решил собрать ее и употребить.

Теперь в отношении мужчины заведено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и перевозка растений, содержащих наркотические средства). Ему грозит срок от 3 до 10 лет и штраф 500 тысяч рублей.

Пока что водителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала про случай, когда в Уссурийске закладчик прятал наркотики в перчатке.

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