В Приморье опытный закладчик прятал наркотики в перчатке

Житель Владивостока отправился в колонию за продажу наркотиков.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Полицейские в Уссурийске поймали на улице мужчину, который что-то прятал в безлюдном месте. Оказалось, он делал тайники с наркотиками для продажи через мессенджер.
Как рассказали в пресс-службе УМВД по Приморью, еще в августе 2020 года житель Владивостока в интернете договорился с поставщиком наркотиков том, что будет заниматься продажей запрещенных веществ через закладки.
Когда в очередной раз он приехал в Уссурийск и спрятал пакетик с синтетикой, его задержали полицейские. На месте происшествия оперативники изъяли полимерную перчатку мужчину, в которой находились свертки с наркотиками, приготовленные для продажи. Экспертиза установила, что общий вес запрещенного порошка составляет 28,25 граммов, что является крупным размером.
На задержанного завели уголовное дело. Стражам порядка он заявил, что пошел на преступление в надежде заработать. В итоге суд назначил ему 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
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