Просторный сквер и благоустроенные дворы: в столице Приморья намечен масштабный ремонт на Карбышева

Зону для отдыха делают на Карбышева. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

У жителей улицы Карбышева во Владивостоке настоящий праздник. Здесь благоустроят придомовые территории по целому ряду адресов, а еще создадут полноценный сквер. Площадок для прогулок в этом районе, действительно, не хватает, да и многие дворы не в самом лучшем состоянии.

Комплексное благоустройство на Карбышева №№ 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 46б, 48, 50, 50/1, 50/2 пройдет по новой федеральной программе «1000 дворов Дальнего Востока». А на участке между домами № 50 и 50/1 сделают просторный сквер. Ранее глава Владивостока Константин Шестаков лично встретился с жителями района и выслушал все их пожелания. Учитывая мнения горожан, помимо детских и спортивных площадок также планируется создать зоны для тихого отдыха и выгула домашних питомцев и памп-трек (велосипедная трасса).

Скверов в округе не хватает. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Кстати, в новую федеральную программу «1000 дворов Дальнего Востока» в этом году помимо Карбышева вошли территории на Прапорщика Комарова, Успенского, Окатовой, Добровольского, Верхнепортовой и Русской. При этом во Владивостоке продолжает действовать и уже полюбившаяся местным жителям программа «1000 дворов». Благодаря сразу двум проектам по благоустройству удается охватить больше территорий. А комплексный подход позволяет не только создать зоны для игр, прогулок и занятий спортом, но и сделать пешеходные дорожки, заасфальтировать межквартальные дороги и разграничить территории для парковки авто.

По сообщению пресс-службы мэрии, всего в этом году в столице Приморья отремонтируют 163 двора. Как уже рассказывала «КП-Владивосток», ход строительства проверяют специалисты администрации и общественные наблюдатели. На большей части объектов основные работы уже завершены.

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