Международный Владивостокский Марафон состоится в субботу, 24 сентября

К забегу присоединились участники из 5 стран, 39 субъектов, 109 городов. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

До самого масштабного события сентября остаются считанные часы. Уже в субботу, 24 сентября, во Владивостоке пройдет один из самых долгожданных забегов России – шестой Международный Владивостокский Марафон. К забегу присоединились участники из 5 стран, 39 субъектов, 109 городов.

Международный Владивостокский Марафон – единственный марафон на Дальнем Востоке, который имеет сертификацию AIMS. Таким образом, участие в Международном Владивостокском Марафоне дает право профессиональным спортсменам официального признания своих мировых рекордов, а всем участникам – уверенность в том, что забег организован качественно, в соответствии со всеми требованиями международного бегового сообщества.

Организаторами спортивного праздника являются беговой клуб RunDnsRun при поддержке Группы компаний ДНС. Маршрут и проведение марафона проводится при поддержке и согласовании правительства Приморского края и администрации города Владивостока.

Участников марафона ждет красивейший маршрут, который пройдет по живописной трассе по острову Русский, мостам Русский и Золотой с финишем на центральной площади Владивостока, где каждого финишера будет ждать заветная медаль.

На марафоне, как и всегда, заявлены следующие дистанции: 5, 10, 21 и 42 километра, а также 1 километр – для детей и 1 километр – для паралимпийцев.

Организаторы позаботились о каждом участнике: в день проведения марафона будут работать камеры хранения, раздевалки, на всей дистанции оборудованы точки питания и освежения с водой и фруктами, на финише всех участников будет ждать вкусный плов.

Развлекательная программа подготовлена и для зрителей с болельщиками. На сцене будет выступать музыкальная группа, организована зона отдыха и фотозона от партнера мероприятия Группы компаний ДНС. Также будут работать тематические площадки от других партнеров события, фудкорт.

Общий призовой фонд гонки составит 1 миллион рублей.

Программа мероприятия:

с 05-30 – выдача стартовых пакетов на точках старта;

08:00 – старт 42,2 км (старт от кольца на острове Русский);

09:00 – старт 1 км «Детский забег» (старт на центральной площади);

09.15 – старт 1 км «Паралимпийский забег» (старт на центральной площади);

09:30 – старт 21,1 км (старт в 1 км от поворота на Приморский океанариум в сторону ДВФУ);

09:30 – старт 10 км (старт на участке автомобильной дороги в район улицы Бархатная, 3, строение 4)

09:30 – старт 5 км (старт на улице Калинина, 281);

12-00 – награждение участников детского забега;

12-30 – выступление музыкальной группы (центральная площадь);

14:00 – награждение участников (центральная площадь);

15:00 – закрытие соревнований.

Подробнее с мероприятием, а также картой и временем ограничений во время марафона можно ознакомиться на сайте.

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