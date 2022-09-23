Осторожно, двери не закрываются: в Приморье водитель автобуса подверг пассажиров опасности

Тематическая иллюстрация из архива. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Жительница Владивостока попала в неприятную ситуацию в общественном транспорте и поделилась видеозаписью в сети. Водитель автобуса проехался с открытыми дверьми, за что и оплатит штраф. Сотрудники полиции провели проверку и уже привлекли забывчивого работника к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.

Ситуация проста: водитель одного из автобусов №24 во Владивостоке, отъезжая от остановки «Картинная галерея», не закрыл двери транспортного средства. Другие машины начали сигналить ему, но 40-летний мужчина, сидящий за рулем, не обратил на это внимания.

Пассажирка сняла на видео, как водитель спокойно едет по маршруту с открытыми дверями и подвергает жителей внутри автобуса опасности. На эту запись при мониторинге социальных сетей наткнулись сотрудники ГИБДД. Рулевого быстро нашли.

Теперь мужчину привлекут к административной ответственности по части 1 статьи 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей». Он должен будет заплатить штраф в размере 500 рублей.

– Согласно Правилам дорожного движения, водитель обязан осуществлять посадку и высадку пассажиров только после полной остановки транспортного средства, а начинать движение только с закрытыми дверями и не открывать их до полной остановки, – прокомментировали в ведомстве.

Маршрут обслуживает ООО «Каслар», пока что перевозчик не прокомментировал ситуацию. Ранее автобус этой компании оказался замешан в другой противоречивой истории.

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