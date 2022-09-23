Истощенная собака провела несколько суток на дне колодца в Партизанске

Сколько именно дней животное провело в ловушке, неизвестно. Фото: Newsbox24.tv @NBS24

Домашнего питомца нашли в Партизанске недалеко от улицы Ольховой. Четвероногий друг провалился в шахтовый пожарный шлюз и провел там несколько дней. Местные жители обратились за помощью, чтобы достать животное, вот только им ответили, что подобных служб нет.

Первым обнаружил невнимательную овчарку мужчина, который отправился в лес за грибами. В районе 24 шахты он услышал жалобный лай. Пробравшись через траву, грибник обнаружил шахтовый пожарный шлюз. Его глубина составляла около пяти метров. Там, под землей, сидело истощенное животное и смотрело на свет. Как оказалось, недалеко от места происшествия, есть еще один люк. Оба открыты уже долгое время, а провалиться в них может любой.

Момент спасения. Фото: Newsbox24.tv @NBS24

Местные жители обратились за помощью к депутату Игорю Стоянову. Он изучил вопрос и связался с диспетчерской службой города и поисково-спасательным отрядом Находки. Однако результата это не принесло. По словам местных жителей, им ответили, что специального подразделения, чтобы спасти измученное животное, нет.

Овчарка пару дней провела на дне колодца. Подкармливающие ее жители Партизанска были в растерянности и не знали, как достать собаку. Приморцы отмечали, что внутри колодца довольно темно, поэтому неизвестно, требуется ли питомцу ветеринар.

Овчарку удалось вытащить с помощью самодельных гамаков. Фото: Newsbox24.tv @NBS24

Журналист «Комсомольской правды – Владивосток» связался с начальником управления ЖКХ города Партизанска, чтобы узнать дальнейшую судьбу четвероного друга.

– Собаку спасли сегодня утром (23 сентября). Нам неизвестно, показали ли животное ветеринарам. Люки заделаем в ближайшее время. Скорее всего даже сегодня приступим, – рассказал Петр Зуботкин.

Отметим, что в социальных сетях появилась немного иная информация. По словам жителей Приморья, вытащили овчарку накануне, 22-го. В роли спасателей были местные жители, потому что службы к ним так и не прибыли. Владелец приюта для животных с приятелями и активистами приехали к злосчастному месту и с помощью лестницы спустились на дно колодца. Подняли животное на самодельных гамаках. Собака весила 25 килограммов, была очень слаба и обезвожена. После ее отвезли в приют, где за ней будут присматривать.

Сейчас собака находится в приюте для животных. Фото: Newsbox24.tv @NBS24

Напомним, ранее «Комсомолькая правда – Владивосток» писала, как приморцы самостоятельно спасли раненную собаку из подземелья. Стоит не забывать, что собака – это не только друг человека, но и большая ответственность. Прежде чем брать животное домой, человеку следует хорошенько подумать, готов ли он к этому. Взвешенное решение принять получается не у всех. Так, привязанного к дереву спаниеля по кличке Тяпа из Дальнереченска нашли во Владивостоке.

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