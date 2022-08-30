Просидела под землей несколько дней? Приморцы спасли животное от неминуемой гибели

Судя по состоянию животного, оно просидело в подземелье несколько дней. Фото: Надежда ДАЦЮК

Жительница Приморья поделилась в социальных сетях чудесной историей спасения четвероногого друга. Во время прогулки в заброшенном форте №4 она и ее приятель наткнулись на истощенную собаку, у которой никак не получалось встать и найти выход. Еду она не принимала. Неравнодушные люди приняли решение – животное надо спасать.

Пес не могу выбраться самостоятельно. Фото: t.me/otpodussur

– Преграда состояла в том, что перед собакой был затопленный участок и на руках с ней было бы пройти нереально. Мы вышли из подземелья, и неравнодушные ребята из Владивостока помогли нам с веревками. Обмотали, свернули в олимпийку и вытащили бедняжку, – рассказала участница спасительной операции.

Людям повезло, пес, скорее всего, домашний, поэтому не убегал и не вырывался из рук. Приморцы, которые помогли животному, предположили, что собаку скорее всего просто безжалостно выбросили и оставили умирать. Судя по состоянию животного, оно просидело в подземелье несколько дней. К счастью, его спасли от неминуемой гибели.

Хвостика показали ветеринарам, оказалось, что он сломал бедро. Сейчас животное находится под наблюдением врачей, а после лечения его заберет домой один из спасителей. Так что у собаки появится по-настоящему любящий и хороший хозяин.

Напомним, «Комсомолка» не раз писала о том, как важно нести ответственность за те, кого вы приручили. Из-за того, что люди безрассудно подходят к выбору домашнего питомца, а потом выбрасывают его на улицу случаются не только подобные истории, но и нападения беспризорных четвероногих на прохожих и даже на детей.

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