В продовольствие Приморья вложили миллиарды рублей

В поддержку сельского хозяйства направили 3,3 миллиарда. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Сельское хозяйство Приморья может рассчитывать на почти 40 мер поддержки на различные цели, среди которых субсидии на производство продукции, строительство объектов отрасли и ферм, на модернизацию животноводческих комплексов и другие. Крестьянские хозяйства и сельхозпроизводители могут рассчитывать таким образом на 2,6 миллиарда рублей из краевого бюджета, а всего в поддержку этой сферы направили 3,3 миллиарда. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Помимо этого, выплаты предусмотрены и для предприятий хлебопекарной промышленности на возмещение части затрат по производству «социальных» сортов хлеба (по сниженной отпускной цене в рознице). Министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц подчеркнул, что субсидии распространяются на производство овощей, молока, мяса, яиц.

Ранее задачу перейти на самообеспеченность фермерской продукцией регионам Дальнего Востока поставил полномочный представитель президента в ДФО РФ Юрий Трутнев. Как писала «КП», в Приморье число площадей для посева увеличили до более чем 500 тысяч гектаров.

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